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«Ювентус» намерен продать Маттиа де Шильо. Игроком интересуется «ПСЖ»

11:11
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Защитник «Ювентуса» Маттиа де Шильо покинет команду в ближайшее трансферное окно, утверждает Calciomercato.

По информации источника, руководство «бьяконери» хочет разгрузить платежную ведомость и трансферный бюджет. Сообщается, что в 27-летнем итальянце заинтересованы «Валенсия» и «ПСЖ».

В сезоне-2019/20 де Шильо провел за «Ювентус» 12 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9,5 миллиона евро.

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