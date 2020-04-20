«Ювентус» намерен продать Маттиа де Шильо. Игроком интересуется «ПСЖ»

Защитник «Ювентуса» Маттиа де Шильо покинет команду в ближайшее трансферное окно, утверждает Calciomercato.

По информации источника, руководство «бьяконери» хочет разгрузить платежную ведомость и трансферный бюджет. Сообщается, что в 27-летнем итальянце заинтересованы «Валенсия» и «ПСЖ».

В сезоне-2019/20 де Шильо провел за «Ювентус» 12 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9,5 миллиона евро.