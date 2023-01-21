«Ювентус» намерен обжаловать снятие 15 очков в серии А

«Ювентус» выступил с официальным заявлением по поводу наказания за финансовые махинации. С туринского клуба сняли 15 очков в турнирной таблице серии А.

«Ювентус» ожидает публикации причин и объявляет об обращении в коллегию спортивных гарантов в рамках кодекса спортивной юстиции", — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Таким образом, в связи со снятием 15 очков «Ювентус» опустился на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея теперь только 22 очка.