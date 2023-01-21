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Сегодня, 03:51

«Ювентус» намерен обжаловать снятие 15 очков в серии А

Евгений Козинов
Корреспондент
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Стадион «Ювентус».
Фото Global Look Press

«Ювентус» выступил с официальным заявлением по поводу наказания за финансовые махинации. С туринского клуба сняли 15 очков в турнирной таблице серии А.

«Ювентус» ожидает публикации причин и объявляет об обращении в коллегию спортивных гарантов в рамках кодекса спортивной юстиции", — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Таким образом, в связи со снятием 15 очков «Ювентус» опустился на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея теперь только 22 очка.

Футболисты &laquo;Ювентуса&raquo;. С «Ювентуса» сняли 15 очков в серии А за финансовые махинации

Футбол
ФК Ювентус
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 Торино 18 6 5 7 18-20 23
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 Ювентус 18 11 4 3 27-12 22
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