«Ювентус» намерен активировать опцию выкупа Мораты
«Ювентус» намерен сохранить в составе нападающего Альваро Морату. Туринский клуб второй год подряд берет 28-летнего испанца в аренду у «Атлетико», однако следующим летом «Юве» намерен выкупить права на игрока у мадридского клуба. Сумма сделки оценивается в 35 миллионов евро, сообщает Tuttosport.
В нынешнем сезоне Мората провел в серии А 3 матча и забил 2 гола. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри крайне доволен игрой нападающего и планирует и в дальнейшем делать на него ставку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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