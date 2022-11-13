«Ювентус» начнет переговоры по Милинковичу-Савичу не раньше лета 2023 года

«Ювентус» начнет переговоры по переходу полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича не раньше лета 2023 года, сообщает Calciomercato.com.

По данным источника, туринцы уже контактировали с агентом 27-летнего серба.

Контракт хавбека с римлянами истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Милинковича-Савича 19 матчей за «Лацио», 5 гола и 7 результативных передач.

Ранее президент «Лацио» Клаудио Лотито заявлял, что клуб не будет продавать игрока.