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Сегодня, 10:28

«Ювентус» начнет переговоры по Милинковичу-Савичу не раньше лета 2023 года

Руслан Минаев
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«Ювентус» начнет переговоры по переходу полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича не раньше лета 2023 года, сообщает Calciomercato.com.

По данным источника, туринцы уже контактировали с агентом 27-летнего серба.

Контракт хавбека с римлянами истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Милинковича-Савича 19 матчей за «Лацио», 5 гола и 7 результативных передач.

Ранее президент «Лацио» Клаудио Лотито заявлял, что клуб не будет продавать игрока.

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Основные источники исследования

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Динамо
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ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
ФК Лацио
ФК Ювентус
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Лацио 14 9 3 2 26-8 30
3
 Милан 14 9 3 2 27-14 30
4
 Ювентус 14 8 4 2 21-7 28
5
 Интер 14 9 0 5 31-20 27
6
 Аталанта 14 8 3 3 20-12 27
7
 Рома 14 8 2 4 17-13 26
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 14 6 2 6 15-16 20
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 14 5 4 5 17-18 19
12
 Салернитана 14 4 5 5 19-21 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
15
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
16
 Монца 14 4 1 9 13-22 13
17
 Специя 14 2 4 8 12-25 10
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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 Верона 14 1 2 11 11-27 5
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11.11 22:45
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Наполи – Удинезе
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12.11 22:45
Болонья – Сассуоло
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Аталанта – Интер
 - : -
13.11 17:00
Рома – Торино
 - : -
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