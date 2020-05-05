«Ювентус» нацелился на Милика

«Ювентус» нацелился на нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика. Туринский клуб видит в 26-летнем поляке потенциальную замену своему форварду Гонcало Игуаину, который может покинуть «бьянконери» в летнее межсезонье, сообщает Tuttosport.

Милик был приобретен «Наполи» летом 2016 года за 32 миллиона евро. В 22 матчах нынешнего сезона 26-летний поляк забил 12 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что футболист не хочет продлевать соглашение с «Наполи» и, скорее всего, покинет команду летом.