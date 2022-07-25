«Ювентус» нацелился на форварда «МЮ» Марсьяля

«Ювентус» планирует купить нападающего «МЮ» Антони Марсьяля в качестве альтернативы Альваро Морате, сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, «МЮ», в свою очередь, не спешит отпускать Марсьяля, так как будущее Криштиану Роналду остается неопределенным. «Ювентус» следит за развитием ситуации.

Француз в прошлом сезоне провел 8 матчей за команду, отметившись 1 голом. В аренде за «Севилью» футболист сыграл 9 матчей, сделав 1 ассист.