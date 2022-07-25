«Ювентус» нацелился на форварда «МЮ» Марсьяля
«Ювентус» планирует купить нападающего «МЮ» Антони Марсьяля в качестве альтернативы Альваро Морате, сообщает Corriere della Sera.
По данным источника, «МЮ», в свою очередь, не спешит отпускать Марсьяля, так как будущее Криштиану Роналду остается неопределенным. «Ювентус» следит за развитием ситуации.
Француз в прошлом сезоне провел 8 матчей за команду, отметившись 1 голом. В аренде за «Севилью» футболист сыграл 9 матчей, сделав 1 ассист.
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Фиорентина
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|0
|
8
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9
|Верона
|0
|0
|0
|0
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|0
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10
|Торино
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
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|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
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|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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