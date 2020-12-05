«Ювентус» на своем поле обыграл «Торино»

«Ювентус» в матче 10-го тура чемпионата Италии на своем поле обыграл «Торино» со счетом 2:1.

Победный гол забил Леонардо Бонуччи.

«Ювентус» занимает второе место в таблице. «Торино» — 18-й.

Чемпионат Италии

Серия А

10-й тур

«Ювентус» — «Торино» — 2:1 (0:1)

Голы: Нкулу, 9 (0:1). Маккенни, 77 (1:1). Бонуччи, 89 (2:1).

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу (Алекс Сандру, 71), де Лигт, Рабьо (Маккенни, 71), Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Бернардески, 90+2), Кьеза, Кулушевски (Рэмси, 57).

«Торино»: Сиригу, Ансальди (Бонаццоли, 90+3), Нкулу, Родригес, Лянко, Синго, Ринкон, Мейте, Линетти (Сегре, 90+1), Дзадза (Лукич, 75), Белотти.

Предупреждения: Кулушевски, 51. Лянко, 70. де Лигт, 72. Лукич, 76. Куадрадо, 90+4. Бонаццоли, 90+6.

Удаление: Пинсольо, 90 (на скамейке запасных).

Судья: Орсато (Италия).

5 декабря. Турин. Стадион «Алльянц».