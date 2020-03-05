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«Ювентус» может выкупить 18-летнего форварда «Сантоса» за 50 миллионов евро

14:56

«Ювентус» интересуется 18-летним нападающим «Сантоса» Кайю Жорже, сообщает Goal.com.

По информации источника, «бьяконери» видят в форварде большой потенциал и раздумывают об активации прописанной в контракте сумме выкупа в 50 миллионов евро.

18-летний Кайю — победитель чемпионата мира до 17 лет-2019 в составе сборной Бразилии, на счету игрока 6 мячей в 10 встречах за сборную Бразилии-U17. Игрок провел 5 матчей за основную команду «Сантоса» и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 8 миллионов евро.

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