«Ювентус» может вернуть Мойзе Кина
«Ювентус» интересуется нападающим «ПСЖ» Мойзе Кином, сообщает Tuttosport.
По информации источника, «бьяконери» готовы предложить обмен на Адриена Рабьо или Аарона Рэмси с доплатой за 21-летнего итальянца.
В сезоне-2020/21 Кин провел 32 матча за «ПСЖ», на его счету 16 голов и 1 результативная передача. Футболист выступает за парижский клуб на правах аренды из «Эвертона», куда игрок перешел из «Ювентуса» летом 2019 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 35 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.tuttosport.com/news/calcio/serie-a/juventus/2021/04/10-80663076/la_juve_pensa_anche_a_kean_milik_resta_un_obiettivo
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