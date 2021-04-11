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«Ювентус» может вернуть Мойзе Кина

10:58
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«Ювентус» интересуется нападающим «ПСЖ» Мойзе Кином, сообщает Tuttosport.

По информации источника, «бьяконери» готовы предложить обмен на Адриена Рабьо или Аарона Рэмси с доплатой за 21-летнего итальянца.

В сезоне-2020/21 Кин провел 32 матча за «ПСЖ», на его счету 16 голов и 1 результативная передача. Футболист выступает за парижский клуб на правах аренды из «Эвертона», куда игрок перешел из «Ювентуса» летом 2019 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 35 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.tuttosport.com/news/calcio/serie-a/juventus/2021/04/10-80663076/la_juve_pensa_anche_a_kean_milik_resta_un_obiettivo

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