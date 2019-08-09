"Ювентус" может смягчить запрет на посещение матча с "Наполи". Ранее под него мог попасть даже Сарри

"Ювентус" планирует смягчить ограничения на посещение матча чемпионата Италии против "Наполи", сообщает Football Italia. В Италии распространена практика, по которой на игры принципиальных соперников из соображений безопасности могут не продавать билеты гостевым фанатам. Обычно это касается только жителей города. Однако перед матчем "Ювентус" - "Наполи" запрет туринцы решили наложить не только на неаполитанцев, но и на всех жителей региона Кампанья.

Таким образом, на игру не смогут попасть даже те, кто живет в Турине, но имеет прописку в Кампаньи. При этом под запрет попал бы и главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри, если бы попытался посетить игру как болельщик.

В Неаполе раскритиковали такое решение, а власти Турина отметили, что оно не было согласовано с ними. Сегодня состоится встреча представителей "Юве" с туринскими властями. Ожидается, что на нем будет смягчен запрет.

Матч "Ювентус" - "Наполи" состоится 31 августа.