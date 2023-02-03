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Сегодня, 11:53

«Ювентус» может расторгнуть контракт с Погба

Мария Гусева
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«Ювентус» хочет, чтобы полузащитник Поль Погба покинул клуб, сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство туринцев рассматривает возможность продать 29-летнего француза, либо расторгнуть с ним контракт.

Погба вернулся в «Ювентус» летом 2022 года, но до сих пор не провел ни одного матча из-за травм. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

29 января Погба впервые после возвращения в туринский клуб попал в заявку команды на игру.

Поль Погба
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«Ювентус» выиграл 9 из 10 матчей в 1/4 финала Кубка Италии после введения формата одного матча в сезоне-2008/09
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 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
6
 Рома 20 11 4 5 26-18 37
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 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
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 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
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 Монца 20 7 4 9 25-28 25
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 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
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 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
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 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
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Кремонезе – Лечче
 - : -
4.02 20:00
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 - : -
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Торино – Удинезе
 - : -
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Фиорентина – Болонья
 - : -
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Интер – Милан
 - : -
6.02 20:30
Верона – Лацио
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