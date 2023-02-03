«Ювентус» может расторгнуть контракт с Погба

«Ювентус» хочет, чтобы полузащитник Поль Погба покинул клуб, сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство туринцев рассматривает возможность продать 29-летнего француза, либо расторгнуть с ним контракт.

Погба вернулся в «Ювентус» летом 2022 года, но до сих пор не провел ни одного матча из-за травм. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

29 января Погба впервые после возвращения в туринский клуб попал в заявку команды на игру.