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«Ювентус» может продать Роналду за 60 миллионов евро

18:46
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters
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«Ювентус» может продать нападающего Криштиану Роналду этим летом, сообщает SportMediaset.

По данным источника, вылет туринцев из Лиги чемпионов и большая зарплата португальца вынудит руководство команды расстаться с игроком. Роналду получает в «Ювентусе» 31 миллион евро в год. В условиях кризиса из-за пандемии коронавируса клуб решил, что будет лучше продать игрока за 60 миллионов евро. Футболистом интересуются «ПСЖ», «МЮ», «Ман Сити» и другие топ-клубы.

36-летний Роналду играет в «Ювентусе» с лета 2018 года, куда он перешел из «Реала» за 100 миллионов евро.

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