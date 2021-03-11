«Ювентус» может продать Роналду за 60 миллионов евро

«Ювентус» может продать нападающего Криштиану Роналду этим летом, сообщает SportMediaset.

По данным источника, вылет туринцев из Лиги чемпионов и большая зарплата португальца вынудит руководство команды расстаться с игроком. Роналду получает в «Ювентусе» 31 миллион евро в год. В условиях кризиса из-за пандемии коронавируса клуб решил, что будет лучше продать игрока за 60 миллионов евро. Футболистом интересуются «ПСЖ», «МЮ», «Ман Сити» и другие топ-клубы.

36-летний Роналду играет в «Ювентусе» с лета 2018 года, куда он перешел из «Реала» за 100 миллионов евро.