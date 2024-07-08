«Ювентус» может продать Кьезу, чтобы потратить средства с трансфера на переход Санчо
Форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза может покинуть клуб, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, туринский клуб готов продать 26-летнего итальянца, чтобы вырученные средства потратить на трансфер форварда «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. Сейчас «Юве» обсуждает, на каких условиях 24-летний англичанин может подписать контракт.
В минувшем сезоне Кьеза провел 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи. Также форвард выступал за сборную Италии на Евро-2024, не отметившись результативными действиями в четырех играх.
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13
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14
|Лечче
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15
|Удинезе
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16
|Кальяри
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17
|Эмполи
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18
|Парма
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19
|Комо
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Милан – Торино
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Болонья – Удинезе
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Кальяри – Рома
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Эмполи – Монца
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Дженоа – Интер
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Ювентус – Комо
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Лацио – Венеция
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Лечче – Аталанта
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Парма – Фиорентина
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Верона – Наполи
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