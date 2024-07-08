«Ювентус» может продать Кьезу, чтобы потратить средства с трансфера на переход Санчо

Форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза может покинуть клуб, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, туринский клуб готов продать 26-летнего итальянца, чтобы вырученные средства потратить на трансфер форварда «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. Сейчас «Юве» обсуждает, на каких условиях 24-летний англичанин может подписать контракт.

В минувшем сезоне Кьеза провел 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи. Также форвард выступал за сборную Италии на Евро-2024, не отметившись результативными действиями в четырех играх.