«Ювентус» может продать Игуаина из-за высокой зарплаты

«Ювентус» готов рассмотреть вариант продажи нападающего Гонсало Игуаина. Туринский клуб может расстаться с 32-летним аргентинцем из-за высокой зарплаты — тот зарабатывает 7,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Нынешний контракт Игуаина с «Юве» рассчитан до 2021 года. Недавно появлялась информация, что футболист не хочет возвращаться в Турин. Ранее форвард улетел на родину из-за болезни матери. Сообщалось, что причины нежелания возвращаться — беспокойство за маму, ситуация с коронавирусом в Италии. Однако позже эта информация была опровергнута.

В нынешнем сезоне Игуаин провел за «бьянконери» 34 матча во всех турнирах, отличившись 8 голами и 8 голевыми передачами.