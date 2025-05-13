Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

13 мая, 01:57

«Ювентус» может приобрести Антони

Сергей Разин
корреспондент

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони, арендованный «Бетисом», может продолжить карьеру в Италии, сообщает Football Espana.

По сведениям источника, на 25-летнего бразильца претендует «Ювентус». Манкунианцы планируют получить за игрока 40-50 миллионов евро. Также вингером интересуется «Атлетико».

В текущем сезоне Антони провел 22 матча за «Бетис», в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Бетис
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
Читайте также
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
В Госдуму внесут законопроект о борьбе с «бабушкиной» схемой с квартирами
Украинский музыкант и сооснователь DZIDZIO Лесик Сам скончался на 58-м году жизни
Трамп назвал последствия отказа Киева от мирного урегулирования
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Adminni

    странно что после выступление в Ла лиге его стоимость в ТМ не выросла...

    13.05.2025

    • Гасперини: «Проход в Лигу чемпионов — высшее достижение для «Аталанты»

    «Наполи» провел переговоры с де Брейне о переходе летом
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Наполи 12 8 1 3 19-11 25
    2
    		 Интер 11 8 0 3 26-12 24
    3
    		 Рома 11 8 0 3 12-5 24
    4
    		 Болонья 12 7 3 2 21-8 24
    5
    		 Милан 11 6 4 1 17-9 22
    6
    		 Ювентус 12 5 5 2 15-11 20
    7
    		 Комо 11 4 6 1 12-6 18
    8
    		 Сассуоло 11 5 1 5 14-12 16
    9
    		 Лацио 11 4 3 4 13-9 15
    10
    		 Удинезе 12 4 3 5 12-20 15
    11
    		 Кремонезе 11 3 5 3 12-13 14
    12
    		 Торино 11 3 5 3 10-16 14
    13
    		 Аталанта 12 2 7 3 14-14 13
    14
    		 Кальяри 12 2 5 5 12-17 11
    15
    		 Лечче 11 2 4 5 8-14 10
    16
    		 Пиза 11 1 6 4 8-14 9
    17
    		 Парма 11 1 5 5 7-14 8
    18
    		 Дженоа 12 1 5 6 11-19 8
    19
    		 Фиорентина 12 0 6 6 10-19 6
    20
    		 Верона 11 0 6 5 6-16 6
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    22.11 17:00 Кальяри – Дженоа 3 : 3
    22.11 17:00 Удинезе – Болонья 0 : 3
    22.11 20:00 Фиорентина – Ювентус 1 : 1
    22.11 22:45 Наполи – Аталанта 3 : 1
    23.11 14:30 Верона – Парма - : -
    23.11 17:00 Кремонезе – Рома - : -
    23.11 20:00 Лацио – Лечче - : -
    23.11 22:45 Интер – Милан - : -
    24.11 20:30 Торино – Комо - : -
    24.11 22:45 Сассуоло – Пиза - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Хакан Чалханоглу
    Хакан Чалханоглу

    Интер

    		 5
    Риккардо Орсолини
    Риккардо Орсолини

    Болонья

    		 5
    Кристиан Пулишич
    Кристиан Пулишич

    Милан

    		 4
    П
    Эмиль Хольм
    Эмиль Хольм

    Болонья

    		 4
    Яри Вандепутте
    Яри Вандепутте

    Кремонезе

    		 4
    Федерико Димарко
    Федерико Димарко

    Интер

    		 4
    И К Ж
    Хакобо Рамон
    Хакобо Рамон

    Комо

    		 9 1 2
    Реда Белаян
    Реда Белаян

    Лацио

    		 4 1 1
    Первис Эступиньян
    Первис Эступиньян

    Милан

    		 6 1 1
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости