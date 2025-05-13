«Ювентус» может приобрести Антони
Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони, арендованный «Бетисом», может продолжить карьеру в Италии, сообщает Football Espana.
По сведениям источника, на 25-летнего бразильца претендует «Ювентус». Манкунианцы планируют получить за игрока 40-50 миллионов евро. Также вингером интересуется «Атлетико».
В текущем сезоне Антони провел 22 матча за «Бетис», в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.
Новости