«Ювентус» может пригласить Конте на пост главного тренера

«Ювентус» рассматривает возможность пригласить Антонио Конте на пост главного тренера, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в туринском клубе сомневаются в работе Массимилиано Аллегри, поэтому рассматривают новых кандидатов на его замену.

В «Ювентусе» считают, что Конте может хорошо работать с молодыми игроками. Сообщается, что он примет предложение своего от бывшего клуба, если оно поступит. Его соглашение со «шпорами» истекает летом 2023 года.