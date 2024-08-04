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Сегодня, 14:16

«Ювентус» может покинуть этим летом 8 футболистов

Виктория Кравченко
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Филип Костич.
Фото Global Look Press

«Ювентус» планирует расстаться со многими игроками команды, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По данным источника, туринский клуб в ближайшее время покинут около 8 игроков.

Помимо Федерико Кьезы, в список вошли Войцех Щенсны, Уэстон Маккенни, Маттиа Де Шильо, Артур Мело, Филип Костич, Ханс Николусси-Кавилья и Даниеле Ругани.

Данные футболисты не входят в планы нового проекта «Ювентуса».

Новый сезон серии А стартует 17 августа. В первом туре «Ювентус» встретится с «Комо».

ФК Ювентус
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 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
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 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
5
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
6
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7
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
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 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
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11
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 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
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 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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