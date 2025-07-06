«Ювентус» может подписать Биссуму из «Тоттенхэма»
Полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума может продолжить карьеру в Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, на 28-летнего малийца претендует «Ювентус». Переход может состояться этим летом.
В минувшем сезоне Биссума провел 44 матча, в которых забил 2 гола и заработал 12 желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|20
|15
|1
|4
|43-17
|46
|
2
|Милан
|20
|12
|7
|1
|33-16
|43
|
3
|Наполи
|20
|12
|4
|4
|30-17
|40
|
4
|Ювентус
|20
|11
|6
|3
|32-16
|39
|
5
|Рома
|20
|13
|0
|7
|24-12
|39
|
6
|Комо
|20
|9
|7
|4
|28-16
|34
|
7
|Аталанта
|20
|8
|7
|5
|25-19
|31
|
8
|Болонья
|20
|8
|6
|6
|29-22
|30
|
9
|Лацио
|20
|7
|7
|6
|21-16
|28
|
10
|Удинезе
|20
|7
|5
|8
|22-32
|26
|
11
|Торино
|20
|6
|5
|9
|21-32
|23
|
12
|Сассуоло
|20
|6
|5
|9
|23-27
|23
|
13
|Кремонезе
|20
|5
|7
|8
|20-28
|22
|
14
|Парма
|20
|5
|7
|8
|14-22
|22
|
15
|Дженоа
|20
|4
|7
|9
|22-29
|19
|
16
|Кальяри
|20
|4
|7
|9
|21-30
|19
|
17
|Лечче
|20
|4
|5
|11
|13-28
|17
|
18
|Фиорентина
|20
|2
|8
|10
|21-31
|14
|
19
|Пиза
|20
|1
|10
|9
|15-30
|13
|
20
|Верона
|20
|2
|7
|11
|17-34
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.01
|22:45
|Пиза – Аталанта
|- : -
|17.01
|17:00
|Удинезе – Интер
|- : -
|17.01
|20:00
|Наполи – Сассуоло
|- : -
|17.01
|22:45
|Кальяри – Ювентус
|- : -
|18.01
|14:30
|Парма – Дженоа
|- : -
|18.01
|17:00
|Болонья – Фиорентина
|- : -
|18.01
|20:00
|Торино – Рома
|- : -
|18.01
|22:45
|Милан – Лечче
|- : -
|19.01
|20:30
|Кремонезе – Верона
|- : -
|19.01
|22:45
|Лацио – Комо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|10
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|6
|
|
Николас Пас
Комо
|6
|
|
Николо Барелла
Интер
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|17
|1
|6
|
|
Киалонда Гаспар
Лечче
|18
|1
|6
|
|
Маттиа Дзакканьи
Лацио
|17
|1
|5
Новости