«Ювентус» может подписать Биссуму из «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума может продолжить карьеру в Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, на 28-летнего малийца претендует «Ювентус». Переход может состояться этим летом.

В минувшем сезоне Биссума провел 44 матча, в которых забил 2 гола и заработал 12 желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.