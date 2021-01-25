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«Ювентус» может отказаться от поиска нападающего зимой

17:07
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В «Ювентусе» могут отказаться от попытки приобрести еще одного нападающего в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttosport. В таком случает тренерский штаб будет использовать на позиции форварда Деяна Кулушевски.

Ранее в прессе сообщалось, что клуб ведет поиски форварда для усиления атаки до конца сезона. Среди кандидатур упоминались, в частности, Фабио Квальярелла, Элдор Шомуродов и Грациано Пелле.

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