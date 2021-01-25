«Ювентус» может отказаться от поиска нападающего зимой
17:07
В «Ювентусе» могут отказаться от попытки приобрести еще одного нападающего в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttosport. В таком случает тренерский штаб будет использовать на позиции форварда Деяна Кулушевски.
Ранее в прессе сообщалось, что клуб ведет поиски форварда для усиления атаки до конца сезона. Среди кандидатур упоминались, в частности, Фабио Квальярелла, Элдор Шомуродов и Грациано Пелле.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю