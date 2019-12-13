«Ювентус» может обменять Эмре Джана на Паредеса

«Ювентус» намерен расстаться с полузащитником Эмре Джаном. Туринский клуб готов обменять футболиста на полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса, утверждает Tuttosport.

Спортивный директор «Юве» уже провел предварительные переговоры с «ПСЖ» и самим Паредесом.

На Джана также претендуют «Фиорентина» и «Боруссия» из Дортмунда.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр