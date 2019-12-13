Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Ювентус» может обменять Эмре Джана на Паредеса

13 декабря 2019, 23:54
Теги:

«Ювентус» намерен расстаться с полузащитником Эмре Джаном. Туринский клуб готов обменять футболиста на полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса, утверждает Tuttosport.

Спортивный директор «Юве» уже провел предварительные переговоры с «ПСЖ» и самим Паредесом.

На Джана также претендуют «Фиорентина» и «Боруссия» из Дортмунда.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир