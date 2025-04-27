«Ювентус» дома обыграл «Монцу» в меньшинстве

«Ювентус» на своем поле обыграл «Монцу» в матче 34-го тура серии А — 2:0.

У хозяев голы на счету нападающих Николаса Гонсалеса и Рандаля Коло-Муани. С 45+2-й минуты «Ювентус» играл в меньшинстве из-за удаления Кенана Йылдыза.

«Ювентус» набрал 62 очка занимает 4-е место в турнирной таблице серии А. «Монца» с 15 очками — на 20-й строчке.