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Сегодня, 17:00

«Ювентус» — «Монца»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Ювентус» и «Монца» сыграют в чемпионате Италии 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Душан Влахович (ФК «Ювентус»).
Фото Global Look Press

«Ювентус» и «Монца» встретятся в матче 34-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 27 апреля. Игра состоится на арене «Альянц Стэдиум» в Турине (Италия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ювентус» — «Монца» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру можно смотреть в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Италия. Серия А. 34-й тур.
27 апреля, 19:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Монца

По итогам 33-х туров серии А туринская команда набрала 59 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Клуб из Монца с 15 баллами идет на 20-й строчке чемпионата Италии.

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Монца
ФК Ювентус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 34 21 8 5 72-33 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Рома 34 17 9 8 49-32 60
6
 Фиорентина 34 17 8 9 53-34 59
7
 Ювентус 33 15 14 4 49-31 59
8
 Лацио 33 17 8 8 55-43 59
9
 Милан 34 15 9 10 53-38 54
10
 Торино 33 10 13 10 38-37 43
11
 Комо 34 11 9 14 44-48 42
12
 Удинезе 33 11 7 15 36-48 40
13
 Дженоа 34 9 12 13 29-41 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
 Парма 33 6 13 14 38-51 31
16
 Кальяри 33 7 9 17 33-49 30
17
 Лечче 33 6 8 19 23-55 26
18
 Венеция 34 4 13 17 27-48 25
19
 Эмполи 34 4 13 17 27-54 25
20
 Монца 33 2 9 22 25-57 15
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35 тур
36 тур
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38 тур
27.04 13:30
Комо – Дженоа
 1 : 0
27.04 13:30
Венеция – Милан
 0 : 2
27.04 16:00
Фиорентина – Эмполи
 2 : 1
27.04 16:00
Интер – Рома
 0 : 1
27.04 19:00
Ювентус – Монца
 - : -
27.04 21:45
Аталанта – Лечче
 - : -
27.04 21:45
Наполи – Торино
 - : -
28.04 19:30
Удинезе – Болонья
 - : -
28.04 21:45
Лацио – Парма
 - : -
28.04 21:45
Верона – Кальяри
 - : -
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Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 23
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 17
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 14
П
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 9
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Рауль Белланова

Рауль Белланова

Аталанта

 8
И К Ж
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 26 2 3
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 12 2 2
Томмазо Побега

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Болонья

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