«Ювентус» и «Монца» встретятся в матче 34-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 27 апреля. Игра состоится на арене «Альянц Стэдиум» в Турине (Италия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ювентус» — «Монца» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру можно смотреть в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Италия. Серия А. 34-й тур.

27 апреля, 19:00. Allianz Stadium (Турин)

По итогам 33-х туров серии А туринская команда набрала 59 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Клуб из Монца с 15 баллами идет на 20-й строчке чемпионата Италии.

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