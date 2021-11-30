«Ювентус» могут перевести в серию B и лишить титулов из-за расследования против руководства клуба

Глава итальянской ассоциации защиты прав потребителей (CODACONS) Марко Донцелли сообщил, что «Ювентус» могут перевести в серию B и лишить титула из-за расследования против президента клуба Андреа Аньелли, вице-президента Павела Недведа и бывшего спортивного директора Фабио Паратичи.

«Система обвинений очень серьезна и проливает зловещий свет на последние сезоны, учитывая, что в последние годы было реальное доминирование туринского клуба, — приводит слова Донцелли Football Italia со ссылкой на TuttoMercatoWeb. — Если «Ювентус» незаконно получил преимущество перед другими командами, то управление рыночной конкуренции должно было бы вмешаться и наложить индивидуальные санкции«.

По его словам, туринский клуб не будет освобожден от наказания.

«Для защиты тысяч фанатов мы подадим жалобу в антимонопольный комитет и федеральную прокуратуру с просьбой перевести «Ювентус» в серию B и лишить последних титулов, выигранные в результате этих потенциально незаконных операций», — сказал он.

Ранее сообщалось, что руководство туринского клуба попало под следствие по факту отмывания денег на сумму 50 миллионов евро. Полиция Турина обыскала штаб-квартиру «Ювентуса» в районе Континасса для извлечения необходимых для расследования документов.