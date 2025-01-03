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«Ювентус» — «Милан»: трансляция матча Суперкубка Италии

«Ювентус» сыграет с «Миланом» в 1/2 финале Суперкубка Италии 3 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Альваро Мората (ФК «Милан»).
Фото Global Look Press

«Ювентус» встретится с «Миланом» в 1/2 финала Суперкубка Италии в пятницу, 3 января. Игра состоится на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ювентус» — «Милан» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Италия. Суперкубок. 1/2 финала
03 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Ювентус
Милан

В другом полуфинале турнира «Интер» обыграл «Аталанту» со счетом 2:0.

Действующий победитель Суперкубка Италии — «Интер».

Футбол
ФК Милан
ФК Ювентус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
2
 Наполи 18 13 2 3 27-12 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 18 11 2 5 33-25 35
5
 Фиорентина 17 9 5 3 31-15 32
6
 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
7
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 18 7 3 8 23-28 24
10
 Рома 18 5 5 8 24-24 20
11
 Торино 18 5 5 8 19-24 20
12
 Дженоа 18 4 7 7 16-27 19
13
 Эмполи 18 4 7 7 17-21 19
14
 Комо 18 4 6 8 20-30 18
15
 Верона 18 6 0 12 24-42 18
16
 Парма 18 4 6 8 25-34 18
17
 Лечче 18 4 4 10 11-31 16
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
19
 Венеция 18 3 4 11 17-31 13
20
 Монца 18 1 7 10 16-25 10
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4.01 17:00
Венеция – Эмполи
 - : -
4.01 20:00
Фиорентина – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Верона – Удинезе
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5.01 14:30
Монца – Кальяри
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5.01 17:00
Лечче – Дженоа
 - : -
5.01 20:00
Торино – Парма
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Рома – Лацио
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Комо – Милан
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Аталанта

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Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 11
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Лукас Бельтран

Лукас Бельтран

Фиорентина

 4
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 13 2 2
Томмазо Побега

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Болонья

 8 1 3
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