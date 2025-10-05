Футбол
Сегодня, 18:45

«Ювентус» — «Милан»: трансляция матча серии А онлайн

«Ювентус» и «Милан» встретятся в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Ювентус» и «Милан» встретятся в матче шестого тура итальянской серии А в воскресенье, 5 октября. Игра будет проходить на стадионе «Альянц» в Турине, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Ювентус» — «Милан» можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур.
05 октября, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Милан

В прямом эфире игру будут показывать каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне с ретрансляцией федерального телеэфира).

В пяти турах чемпионата Италии «Ювентус» набрал 11 очков, «Милан» — 12. В пятом туре туринцы сыграли вничью с «Аталантой» (1:1), а миланцы победили «Наполи» со счетом 2:1.

Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» победила «Фиорентину» и вышла на первое место в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рома 6 4 1 1 7-3 13
2
 Милан 5 4 0 1 9-3 12
3
 Интер 6 4 0 2 17-8 12
4
 Наполи 5 4 0 1 10-5 12
5
 Ювентус 5 3 2 0 9-5 11
6
 Аталанта 6 2 4 0 11-5 10
7
 Болонья 6 3 1 2 9-5 10
8
 Кремонезе 6 2 3 1 7-8 9
9
 Комо 6 2 3 1 7-5 9
10
 Сассуоло 6 3 0 3 8-8 9
11
 Кальяри 6 2 2 2 6-6 8
12
 Удинезе 6 2 2 2 6-9 8
13
 Лацио 6 2 1 3 10-7 7
14
 Лечче 6 1 2 3 5-10 5
15
 Парма 6 1 2 3 3-7 5
16
 Торино 6 1 2 3 5-13 5
17
 Фиорентина 6 0 4 2 5-8 4
18
 Верона 6 0 3 3 2-9 3
19
 Дженоа 5 0 2 3 2-7 2
20
 Пиза 6 0 2 4 3-10 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 21:45
Верона – Сассуоло
 0 : 1
4.10 16:00
Лацио – Торино
 3 : 3
4.10 16:00
Парма – Лечче
 0 : 1
4.10 19:00
Интер – Кремонезе
 4 : 1
4.10 21:45
Аталанта – Комо
 1 : 1
5.10 13:30
Удинезе – Кальяри
 1 : 1
5.10 16:00
Болонья – Пиза
 4 : 0
5.10 16:00
Фиорентина – Рома
 2 : 2
5.10 19:00
Наполи – Дженоа
 - : -
5.10 21:45
Ювентус – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 4
Маттео Канчельери

Маттео Канчельери

Лацио

 3
П
Кенан Йылдыз

Кенан Йылдыз

Ювентус

 3
Анж-Йоан Бонни

Анж-Йоан Бонни

Интер

 3
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
И К Ж
Хакобо Рамон

Хакобо Рамон

Комо

 5 1 2
Реда Белаян

Реда Белаян

Лацио

 4 1 1
Первис Эступиньян

Первис Эступиньян

Милан

 5 1 1
Вся статистика

