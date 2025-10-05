«Ювентус» и «Милан» встретятся в матче чемпионата Италии

«Ювентус» и «Милан» встретятся в матче шестого тура итальянской серии А в воскресенье, 5 октября. Игра будет проходить на стадионе «Альянц» в Турине, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Ювентус» — «Милан» можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур.

05 октября, 21:45. Allianz Stadium (Турин)

В прямом эфире игру будут показывать каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне с ретрансляцией федерального телеэфира).

В пяти турах чемпионата Италии «Ювентус» набрал 11 очков, «Милан» — 12. В пятом туре туринцы сыграли вничью с «Аталантой» (1:1), а миланцы победили «Наполи» со счетом 2:1.