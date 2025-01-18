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«Ювентус» — «Милан»: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии

«Ювентус» и «Милан» сыграют в 21-м туре чемпионата Италии 18 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Ювентус» и «Милан» сыграют в 21-м туре чемпионата Италии в субботу, 18 января. Матч на «Альянц Стадиум» в Турине (Италия) начнется в 20.00 по московскому времени.

Встречу «Ювентус» — «Милан» в прямом эфире будут транслировать на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Прямой эфир на федеральном канале начнется в 19.50 мск, за десять минут до стартового свистка. Также игру можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала при условии подписки на стриминговые сервисы).

За ключевыми событиями и результатом игры «Ювентус» — «Милан» следите в матч-центре сайта «СЭ».

Италия. Серия А. 21-й тур
18 янв, 20:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Милан

«Ювентус» после 20 туров набрал 34 очка и занимал пятое место в турнирной таблице, а «Милан» с 31 очком шел седьмым.

ФК Милан
ФК Ювентус
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 20 15 2 3 32-12 47
2
 Интер 19 13 5 1 48-17 44
3
 Аталанта 20 13 4 3 44-21 43
4
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
5
 Ювентус 20 7 13 0 32-17 34
6
 Фиорентина 19 9 5 5 32-20 32
7
 Милан 19 8 7 4 29-19 31
8
 Болонья 19 7 9 3 29-25 30
9
 Рома 21 7 6 8 31-27 27
10
 Удинезе 20 7 5 8 23-28 26
11
 Дженоа 21 5 8 8 18-30 23
12
 Торино 20 5 7 8 20-25 22
13
 Лечче 20 5 5 10 14-32 20
14
 Эмполи 20 4 8 8 19-25 20
15
 Комо 20 4 7 9 22-33 19
16
 Верона 20 6 1 13 24-44 19
17
 Парма 20 4 7 9 25-35 19
18
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
19
 Венеция 20 3 5 12 18-33 14
20
 Монца 20 2 7 11 19-28 13
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17.01 22:45
Рома – Дженоа
 3 : 1
18.01 17:00
Болонья – Монца
 - : -
18.01 20:00
Ювентус – Милан
 - : -
18.01 22:45
Аталанта – Наполи
 - : -
19.01 14:30
Фиорентина – Торино
 - : -
19.01 17:00
Кальяри – Лечче
 - : -
19.01 17:00
Парма – Венеция
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Лацио

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Наполи

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Фредерик Гильбер

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