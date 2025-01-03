«Милан» победил «Ювентус» и вышел в финал Суперкубка Италии
«Милан» стал вторым финалистом Суперкубка Италии по футболу сезона-2024/25.
На стадии 1/2 финала турнира красно-черные обыграли «Ювентус» — 2:1. Игра прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Счет на 21-й минуте матча открыл форвард «Ювентуса» Кенан Йылдыз. На 71-й минуте Кристиан Пулишич сделал счет равным. Спустя пять минут защитник клуба из Турина Федерико Гатти забил автогол.
«Милан» провел первый матч под руководством нового главного тренера Сержиу Консейсау. В финале Суперкубка Италии «дьяволы» сыграют против «Интера», который ранее победил «Аталанту» (2:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|18
|13
|2
|3
|43-20
|41
|
2
|Наполи
|18
|13
|2
|3
|27-12
|41
|
3
|Интер
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|
4
|Лацио
|18
|11
|2
|5
|33-25
|35
|
5
|Фиорентина
|17
|9
|5
|3
|31-15
|32
|
6
|Ювентус
|18
|7
|11
|0
|30-15
|32
|
7
|Болонья
|17
|7
|7
|3
|25-21
|28
|
8
|Милан
|17
|7
|6
|4
|26-17
|27
|
9
|Удинезе
|18
|7
|3
|8
|23-28
|24
|
10
|Рома
|18
|5
|5
|8
|24-24
|20
|
11
|Торино
|18
|5
|5
|8
|19-24
|20
|
12
|Дженоа
|18
|4
|7
|7
|16-27
|19
|
13
|Эмполи
|18
|4
|7
|7
|17-21
|19
|
14
|Комо
|18
|4
|6
|8
|20-30
|18
|
15
|Верона
|18
|6
|0
|12
|24-42
|18
|
16
|Парма
|18
|4
|6
|8
|25-34
|18
|
17
|Лечче
|18
|4
|4
|10
|11-31
|16
|
18
|Кальяри
|18
|3
|5
|10
|16-31
|14
|
19
|Венеция
|18
|3
|4
|11
|17-31
|13
|
20
|Монца
|18
|1
|7
|10
|16-25
|10
|4.01
|17:00
|
Венеция – Эмполи
|- : -
|4.01
|20:00
|
Фиорентина – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Верона – Удинезе
|- : -
|5.01
|14:30
|
Монца – Кальяри
|- : -
|5.01
|17:00
|
Лечче – Дженоа
|- : -
|5.01
|20:00
|
Торино – Парма
|- : -
|5.01
|22:45
|
Рома – Лацио
|- : -
|14.01
|20:30
|
Комо – Милан
|- : -
|14.01
|22:45
|
Аталанта – Ювентус
|- : -
|15.01
|22:45
|
Интер – Болонья
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|12
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|11
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Лукас Бельтран
Фиорентина
|4
|
|
Николо Барелла
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|13
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|8
|1
|3