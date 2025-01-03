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3 января, 23:56

«Милан» победил «Ювентус» и вышел в финал Суперкубка Италии

Алина Савинова
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3 января. «Милан» обыграл «Ювентус» в полуфинале Суперкубка Италии (2:1).
Фото AFP

«Милан» стал вторым финалистом Суперкубка Италии по футболу сезона-2024/25.

На стадии 1/2 финала турнира красно-черные обыграли «Ювентус» — 2:1. Игра прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Счет на 21-й минуте матча открыл форвард «Ювентуса» Кенан Йылдыз. На 71-й минуте Кристиан Пулишич сделал счет равным. Спустя пять минут защитник клуба из Турина Федерико Гатти забил автогол.

«Милан» провел первый матч под руководством нового главного тренера Сержиу Консейсау. В финале Суперкубка Италии «дьяволы» сыграют против «Интера», который ранее победил «Аталанту» (2:0).

Италия. Суперкубок. 1/2 финала
03 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Ювентус
1:2
Милан

Футбол
ФК Милан
ФК Ювентус
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1
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 Наполи 18 13 2 3 27-12 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 18 11 2 5 33-25 35
5
 Фиорентина 17 9 5 3 31-15 32
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 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
7
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
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10
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