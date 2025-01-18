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«Ювентус» прервал восьмиматчевую беспроигрышную серию «Милана»

Алина Савинова
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Тимоти Веа.
Фото Reuters

«Ювентус» победил «Милан» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Первый гол на 59-й минуте забил Самюэль Мбангуля. Через пять минут Тимоти Веа увеличил преимущество хозяев.

«Ювентус» прервал серию поражений из четырех матчей во всех турнирах и с 37 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице серии А. «Милан» потерпел первое поражение за последние девять игр. На счету команды 31 балл и восьмая позиция в чемпионате Италии.

Ранее «Милан» выбил «Ювентус» из Суперкубка страны. В полуфинале турнира 3 января красно-черные одержали победу со счетом 2:1.

Италия. Серия А. 21-й тур
18 янв, 20:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:0
Милан
Футбол
ФК Милан
ФК Ювентус
Серия А
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 20 15 2 3 32-12 47
2
 Интер 19 13 5 1 48-17 44
3
 Аталанта 20 13 4 3 44-21 43
4
 Ювентус 21 8 13 0 34-17 37
5
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
6
 Болонья 20 8 9 3 32-26 33
7
 Фиорентина 19 9 5 5 32-20 32
8
 Милан 20 8 7 5 29-21 31
9
 Рома 21 7 6 8 31-27 27
10
 Удинезе 20 7 5 8 23-28 26
11
 Дженоа 21 5 8 8 18-30 23
12
 Торино 20 5 7 8 20-25 22
13
 Лечче 20 5 5 10 14-32 20
14
 Эмполи 20 4 8 8 19-25 20
15
 Комо 20 4 7 9 22-33 19
16
 Верона 20 6 1 13 24-44 19
17
 Парма 20 4 7 9 25-35 19
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