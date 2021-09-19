Сегодня, 19 сентября, состоится матч 4-го тура итальянской серии А, в котором «Ювентус» на своем поле примет «Милан». Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами: (3:1 и 0:3). Текущий чемпионат «Юве» начал плохо: у команды Массимилиано Аллегри одно очко в трех встречах, в то время как «Милан» победил во всех трех играх.

По информации СМИ, у «Милана» игру могут пропустить три футболиста: Златан Ибрагимович, Оливье Жиру и Давиде Калабрия.

Следить за матчем «Ювентус» — «Милан» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.