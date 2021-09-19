«Ювентус» — «Милан»: где смотреть трансляцию матча чемпионата Италии
Сегодня, 19 сентября, состоится матч 4-го тура итальянской серии А, в котором «Ювентус» на своем поле примет «Милан». Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.
В прошлом сезоне команды обменялись победами: (3:1 и 0:3). Текущий чемпионат «Юве» начал плохо: у команды Массимилиано Аллегри одно очко в трех встречах, в то время как «Милан» победил во всех трех играх.
По информации СМИ, у «Милана» игру могут пропустить три футболиста: Златан Ибрагимович, Оливье Жиру и Давиде Калабрия.
Следить за матчем «Ювентус» — «Милан» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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