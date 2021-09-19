«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью в четвертом туре серии А
«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» (1:1) в матче четвертого тура чемпионата Италии.
На четвертой минуте Альваро Мората вышел один на один с Меньяном и переиграл вратаря «Милана». Ответный мяч на 76-й минуте провел Анте Ребич.
«Ювентус» набрал два очка и занимает 18-е место, находясь в зоне вылета. У «Милана» десять очков и вторая позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
4-й тур
«Ювентус» — «Милан» — 1:1 (1:0)
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