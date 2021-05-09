«Милан» разгромил «Ювентус» и обошел туринцев в битве за Лигу чемпионов
«Ювентус» уступил «Милану» (0:3) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Италии.
В составе гостей отличились Браим Диас, Анте Ребич и Фикайо Томори.
На 58-й минуте полузащитник гостей Франк Кессье не смог реализовать пенальти.
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович не смог доиграть матч из-за травмы, он был заменен на 66-й минуте.
«Милан», набрав 72 очка, поднялся на третье место. У «Ювентуса» 69 очков и 5-я позиция.
В следующем туре «Ювентус» сыграет на выезде с «Сассуоло», а «Милан» отправится в гости к «Торино».
Чемпионат Италии. Серия А
35-й тур
«Ювентус» — «Милан» — 0:3 (0:1)
Голы: Диас, 45+1 (0:1). Ребич, 78 (0:2). Томори, 82 (0:3).
Нереализованный пенальти: Кессье, 58 (вратарь).
«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Алекс Сандру, де Лигт, Рабьо, Маккенни, Бентанкур (Кулушевски, 67), Криштиану Роналду, Куадрадо, Мората, Кьеза (Дибала, 79).
«Милан»: Доннарумма, Кьер, Калабрия, Томори, Эрнандез, Хакан Чалханоглу, Беннасер (Далот, 82), Кессье, Диас (Крунич, 70), Ибрагимович (Ребич, 66), Салемакерс (Мейте, 82).
Предупреждения: Кьеза, 53. Кьеллини, 57. Диас, 59. Салемакерс, 76.
Судья: Валери (Италия).
9 мая. Турин. Стадион «Алльянц».
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