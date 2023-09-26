«Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Лечче»

«Ювентус» дома победил «Лечче» в матче 6-го тура серии А — 1:0. Гол на 57-й минуте забил Аркадиуш Милик.

В концовке встречи вторую желтую карточку получил хавбек гостей Мохамед Каба.

«Ювентус» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Лечче» — на 4-м месте с 11 очками.

В следующем туре туринцы сыграют в гостях с «Аталантой» 1 октября. «Лечче» дома встретится с «Наполи» 30-го числа.