«Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Лечче»
«Ювентус» дома победил «Лечче» в матче 6-го тура серии А — 1:0. Гол на 57-й минуте забил Аркадиуш Милик.
В концовке встречи вторую желтую карточку получил хавбек гостей Мохамед Каба.
«Ювентус» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Лечче» — на 4-м месте с 11 очками.
В следующем туре туринцы сыграют в гостях с «Аталантой» 1 октября. «Лечче» дома встретится с «Наполи» 30-го числа.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|5
|5
|0
|0
|14-1
|15
|
2
|Милан
|5
|4
|0
|1
|10-7
|12
|
3
|Лечче
|5
|3
|2
|0
|8-4
|11
|
4
|Ювентус
|5
|3
|1
|1
|11-6
|10
|
5
|Фиорентина
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
6
|Аталанта
|5
|3
|0
|2
|10-5
|9
|
7
|Наполи
|5
|2
|2
|1
|8-5
|8
|
8
|Торино
|5
|2
|2
|1
|6-5
|8
|
9
|Фрозиноне
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|
10
|Верона
|5
|2
|1
|2
|4-5
|7
|
11
|Болонья
|5
|1
|3
|1
|3-4
|6
|
12
|Сассуоло
|5
|2
|0
|3
|9-11
|6
|
13
|Рома
|5
|1
|2
|2
|12-7
|5
|
14
|Монца
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
15
|Дженоа
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|
16
|Лацио
|5
|1
|1
|3
|5-8
|4
|
17
|Салернитана
|5
|0
|3
|2
|4-9
|3
|
18
|Удинезе
|5
|0
|3
|2
|1-6
|3
|
19
|Кальяри
|5
|0
|2
|3
|1-6
|2
|
20
|Эмполи
|5
|0
|0
|5
|0-13
|0
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.09
|21:45
|
Ювентус – Лечче
|- : -
|27.09
|19:30
|
Кальяри – Милан
|- : -
|27.09
|19:30
|
Эмполи – Салернитана
|- : -
|27.09
|19:30
|
Верона – Аталанта
|- : -
|27.09
|21:45
|
Интер – Сассуоло
|- : -
|27.09
|21:45
|
Лацио – Торино
|- : -
|27.09
|21:45
|
Наполи – Удинезе
|- : -
|28.09
|19:30
|
Фрозиноне – Фиорентина
|- : -
|28.09
|19:30
|
Монца – Болонья
|- : -
|28.09
|21:45
|
Дженоа – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|5
|
|
Федерико Кьеза
Ювентус
|4
|
|
Андреа Пинамонти
Сассуоло
|4
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|
|
Оливье Жиру
Милан
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|3
|1
|0
|
|
Исак Хиен
Верона
|3
|1
|0
|
|
Федерико Баскиротто
Лечче
|4
|1
|0
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