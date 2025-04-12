«Ювентус» обыграл «Лечче» и поднялся на третье место в таблице серии А

«Ювентус» дома обыграл «Лечче» в матче 32-го тура серии А — 2:1.

У хозяев голы забили Тен Копмейнерс и Кенан Йылдыз, две результативные передачи сделал Душан Влахович. У гостей отметился Федерико Баширотто.

«Ювентус» набрал 59 очков и поднялся на третье место в таблице серии А. У «Аталанты» (58) и «Болоньи» (57) остается по одному матчу в запасе.

«Лечче» с 26 очками занимает 17-ю строчку.