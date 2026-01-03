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3 января, 17:00

«Ювентус» — «Лечче»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Ювентус» и «Лечче» встретятся в матче итальянской серии А
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«Ювентус» и «Лечче» встретятся в матче 18-го тура итальянской серии А в субботу, 3 января. Игра пройдет на стадионе «Альянц» в Турине и начнется в 20.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Ювентус» — «Лечче» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Италии. Серия А. 18-й тур.
03 января, 20:00. Алльянц (Турин)
Ювентус
1:1
Лечче

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Ювентус» набрал 32 очка в 17 турах чемпионата Италии, «Лечче» провел 16 матчей и набрал 16 очков. В предыдущей игре «Ювентус» победил «Пизу» (2:0), а «Лечче» уступил «Комо» (0:3).

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ФК Пиза
ФК Ювентус
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 Милан 0 0 0 0 0-0 0
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 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
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