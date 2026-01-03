«Ювентус» — «Лечче»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии
«Ювентус» и «Лечче» встретятся в матче итальянской серии А
«Ювентус» и «Лечче» встретятся в матче 18-го тура итальянской серии А в субботу, 3 января. Игра пройдет на стадионе «Альянц» в Турине и начнется в 20.00 по московскому времени.
За ключевыми событиями и результатом игры «Ювентус» — «Лечче» можно следить в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.
«Ювентус» набрал 32 очка в 17 турах чемпионата Италии, «Лечче» провел 16 матчей и набрал 16 очков. В предыдущей игре «Ювентус» победил «Пизу» (2:0), а «Лечче» уступил «Комо» (0:3).
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
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1
|Интер
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2
|Наполи
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Ювентус
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Аталанта
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Болонья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Лацио
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Удинезе
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -
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