«Ювентус» обыграл «Лацио» и поднялся на третье место в серии А

«Ювентус» в матче 15-го тура чемпионата Италии обыграл «Лацио» со счетом 3:0.

Дубль оформил Мойзе Кин, еще один гол забил Аркадиуш Милик с передачи Федерико Кьезы.

После этого матча «Ювентус» с 31 очком поднялся на третье место в турнирной таблице, «Лацио» с 30 очками — на четвертой строчке.