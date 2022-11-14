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«Ювентус» обыграл «Лацио» и поднялся на третье место в серии А

Сергей Разин
корреспондент
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13 ноября. «Ювентус» — «Лацио» (3:0).
Фото AFP

«Ювентус» в матче 15-го тура чемпионата Италии обыграл «Лацио» со счетом 3:0.

Дубль оформил Мойзе Кин, еще один гол забил Аркадиуш Милик с передачи Федерико Кьезы.

После этого матча «Ювентус» с 31 очком поднялся на третье место в турнирной таблице, «Лацио» с 30 очками — на четвертой строчке.

Италия. Серия А. 15-й тур
13 нояб, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
3:0
Лацио
ФК Лацио
ФК Ювентус
серия А
2
1
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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11.11 22:45
Эмполи – Кремонезе
 2 : 0
12.11 17:00
Наполи – Удинезе
 3 : 2
12.11 20:00
Сампдория – Лечче
 0 : 2
12.11 22:45
Болонья – Сассуоло
 3 : 0
13.11 14:30
Аталанта – Интер
 2 : 3
13.11 17:00
Рома – Торино
 1 : 1
13.11 17:00
Монца – Салернитана
 3 : 0
13.11 17:00
Верона – Специя
 1 : 2
13.11 20:00
Милан – Фиорентина
 2 : 1
13.11 22:45
Ювентус – Лацио
 3 : 0
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Наполи

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Болонья

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Лаутаро Мартинес

Интер

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
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Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 14 1 4
Алекс Сандру

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Ювентус

 13 1 3
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