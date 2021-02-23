Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Кротоне»

«Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии обыграл «Кротоне» со счетом 3:0.

Дубль оформил Криштиану Роналду, еще один гол на счету Уэстона Маккенни. Португальский форвард после этого гола забил всем командам серии А в текущем сезоне.

После этого матча «Ювентус» с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Кротоне» с 12 очками — на последней, 20-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

23-й тур

«Ювентус» — «Кротоне» — 3:0 (2:0)

Голы: Криштиану Роналду, 38 (1:0). Криштиану Роналду, 45+1 (2:0). Маккенни, 66 (3:0).

«Ювентус»: Буффон, Данилу, Алекс Сандру (Фработта, 86), де Лигт, Мерих Демирал, Рэмси (Мората, 76), Маккенни, Бентанкур (Фаджоли, 70), Криштиану Роналду, Кьеза (Ди Пардо, 86), Кулушевски (Бернардески, 76).

«Кротоне»: Кордац, Магальян, Луперто (Марроне, 46), Педру Перейра, Големич, Реца (Рисполи, 67), Молина (Дзанеллато, 71), Вулич, Ди Кармине (Ривьер, 77), Унас (Сими, 72), Мессиас.

Предупреждения: Рэмси, 20. Данилу, 50. Марроне, 52. Фработта, 90+1.

Судья: Марини (Италия).

22 февраля. Турин. Стадион «Алльянц».