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«Ювентус» — «Комо»: смотреть прямую трансляцию матча серии А Италии

«Ювентус» сыграет с «Комо» в первом туре чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ювентус» сыграет с «Комо» в матче 1-го тура итальянской серии А в понедельник, 19 августа. Игра пройдет на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Италия. Серия А. 1-й тур
19 авг, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Комо

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция, которая начнется за пять минут до матча, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе.

В сезоне-2023/24 «Ювентус» занял третье место в серии А, набрав 71 очко в 38 играх. «Комо» вышел в высший итальянский дивизион впервые за 21 год, заняв второе место в серии В с 73 очками.

ФК Комо
ФК Ювентус
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 Верона 1 1 0 0 3-0 3
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 Лацио 1 1 0 0 3-1 3
3
 Торино 1 0 1 0 2-2 1
4
 Интер 1 0 1 0 2-2 1
5
 Милан 1 0 1 0 2-2 1
6
 Дженоа 1 0 1 0 2-2 1
7
 Удинезе 1 0 1 0 1-1 1
8
 Парма 1 0 1 0 1-1 1
9
 Фиорентина 1 0 1 0 1-1 1
10
 Болонья 1 0 1 0 1-1 1
11
 Монца 1 0 1 0 0-0 1
12
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
13
 Рома 1 0 1 0 0-0 1
14
 Эмполи 1 0 1 0 0-0 1
15
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
16
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
17
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
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 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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 2 : 2
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