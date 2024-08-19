«Ювентус» — «Комо»: смотреть прямую трансляцию матча серии А Италии
«Ювентус» сыграет с «Комо» в первом туре чемпионата Италии
«Ювентус» сыграет с «Комо» в матче 1-го тура итальянской серии А в понедельник, 19 августа. Игра пройдет на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция, которая начнется за пять минут до матча, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе.
В сезоне-2023/24 «Ювентус» занял третье место в серии А, набрав 71 очко в 38 играх. «Комо» вышел в высший итальянский дивизион впервые за 21 год, заняв второе место в серии В с 73 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Верона
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Лацио
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Торино
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
4
|Интер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Милан
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Удинезе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Парма
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Фиорентина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Болонья
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Рома
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Эмполи
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
15
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
20
|Наполи
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.08
|19:30
|
Дженоа – Интер
|2 : 2
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|1 : 1
|17.08
|21:45
|
Милан – Торино
|2 : 2
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|0 : 0
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|1 : 1
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|3 : 0
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|0 : 0
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|3 : 1
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Даниэль Москера
Верона
|2
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|2
|
|
Магнус Андерсен
Венеция
|1
|П
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|
|
Николо Барелла
Интер
|1
|
|
Анж-Йоан Бонни
Парма
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Кристьян Асллани
Интер
|1
|0
|1
|
|
Паулу Ацци
Кальяри
|1
|0
|1
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