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19 августа, 23:41

«Ювентус» крупно обыграл «Комо» в первом матче под руководством Мотты

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ювентус» — «Комо».
Фото Reuters

«Ювентус» на своем поле одержал победу над «Комо» в матче 1-го тура итальянской серии А — 3:0.

Счет на 23-й минуте открыл Самюэль Мбангула. На 45+1-й минуте преимущество туринцев удвоил Тимоти Веа. Оба игрока забили дебютные голы за «Ювентус».

Окончательный счет в концовке установил защитник Андреа Камбьясо.

Матч стал для «Ювентуса» первым под руководством экс-тренера «Болоньи» Тиагу Мотты, который возглавил команду в межсезонье.

Италия. Серия А. 1-й тур
19 авг, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
3:0
Комо

Тиагу Мотта
Футбол
ФК Комо
ФК Ювентус
1
0
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«Аталанта» разгромила «Лечче» в стартовом матче сезона серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 1 1 0 0 4-0 3
2
 Верона 1 1 0 0 3-0 3
3
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
4
 Лацио 1 1 0 0 3-1 3
5
 Милан 1 0 1 0 2-2 1
6
 Дженоа 1 0 1 0 2-2 1
7
 Интер 1 0 1 0 2-2 1
8
 Торино 1 0 1 0 2-2 1
9
 Фиорентина 1 0 1 0 1-1 1
10
 Болонья 1 0 1 0 1-1 1
11
 Удинезе 1 0 1 0 1-1 1
12
 Парма 1 0 1 0 1-1 1
13
 Монца 1 0 1 0 0-0 1
14
 Рома 1 0 1 0 0-0 1
15
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
16
 Эмполи 1 0 1 0 0-0 1
17
 Венеция 1 0 0 1 1-3 0
18
 Комо 1 0 0 1 0-3 0
19
 Наполи 1 0 0 1 0-3 0
20
 Лечче 1 0 0 1 0-4 0
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17.08 19:30
Дженоа – Интер
 2 : 2
17.08 19:30
Парма – Фиорентина
 1 : 1
17.08 21:45
Милан – Торино
 2 : 2
17.08 21:45
Эмполи – Монца
 0 : 0
18.08 19:30
Болонья – Удинезе
 1 : 1
18.08 19:30
Верона – Наполи
 3 : 0
18.08 21:45
Кальяри – Рома
 0 : 0
18.08 21:45
Лацио – Венеция
 3 : 1
19.08 19:30
Лечче – Аталанта
 0 : 4
19.08 21:45
Ювентус – Комо
 3 : 0
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Анж-Йоан Бонни

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Фиорентина

 1 0 0
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