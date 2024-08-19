«Ювентус» крупно обыграл «Комо» в первом матче под руководством Мотты

«Ювентус» на своем поле одержал победу над «Комо» в матче 1-го тура итальянской серии А — 3:0.

Счет на 23-й минуте открыл Самюэль Мбангула. На 45+1-й минуте преимущество туринцев удвоил Тимоти Веа. Оба игрока забили дебютные голы за «Ювентус».

Окончательный счет в концовке установил защитник Андреа Камбьясо.

Матч стал для «Ювентуса» первым под руководством экс-тренера «Болоньи» Тиагу Мотты, который возглавил команду в межсезонье.