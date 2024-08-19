«Ювентус» крупно обыграл «Комо» в первом матче под руководством Мотты
«Ювентус» на своем поле одержал победу над «Комо» в матче 1-го тура итальянской серии А — 3:0.
Счет на 23-й минуте открыл Самюэль Мбангула. На 45+1-й минуте преимущество туринцев удвоил Тимоти Веа. Оба игрока забили дебютные голы за «Ювентус».
Окончательный счет в концовке установил защитник Андреа Камбьясо.
Матч стал для «Ювентуса» первым под руководством экс-тренера «Болоньи» Тиагу Мотты, который возглавил команду в межсезонье.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Верона
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|Лацио
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Милан
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Интер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Торино
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Фиорентина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Болонья
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Удинезе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Парма
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Рома
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
15
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
16
|Эмполи
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
17
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
18
|Комо
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
19
|Наполи
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.08
|19:30
|
Дженоа – Интер
|2 : 2
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|1 : 1
|17.08
|21:45
|
Милан – Торино
|2 : 2
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|0 : 0
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|1 : 1
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|3 : 0
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|0 : 0
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|3 : 1
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|0 : 4
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|3 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Марко Брешанини
Аталанта
|2
|
|
Даниэль Москера
Верона
|2
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|2
|П
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|
|
Николо Барелла
Интер
|1
|
|
Анж-Йоан Бонни
Парма
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Кристьян Асллани
Интер
|1
|0
|1
|
|
Паулу Ацци
Кальяри
|1
|0
|1
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