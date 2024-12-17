«Ювентус» и «Кальяри» сыграют в 1/8 финала Кубка Италии 17 декабря

«Ювентус» и «Кальяри» сыграют в 1/8 финала Кубка Италии во вторник, 17 декабря. Начало игры на «Альянц Стэдиум» в Турине (Италия) — в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч в Турине покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 22.50 мск. Также эфир «Матч ТВ» ретранслируют платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по подписке).

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ювентус» — «Кальяри» можно в нашем матч-центре.

«Ювентус» начинает свой путь со стадии 1/8 финала, как действующий обладатель трофея. «Кальяри» в первом и втором раунде победил «Каррарезе» (3:1) и «Кремонезе» (1:0) соответственно.