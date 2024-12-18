«Ювентус» разгромил «Кальяри» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

«Ювентус» выиграл у «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 4:0. Игра прошла на стадионе «Альянц» в Турине.

В конце первого тайма нападающий Душан Влахович открыл счет. Сразу после перерыва полузащитник Тен Копмейнерс удвоил преимущество туринцев. В конце игры Франсишку Консейсау и Николас Гонсалесдовели счет до крупного.

В четвертьфинале «Ювентус» сыграет против «Эмполи». Матч состоится 5 февраля.