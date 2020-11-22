Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Кальяри»
«Ювентус» в матче 8-го тура чемпионата Италии обыграл «Кальяри» со счетом 2:0.
Дубль на счету форварда Криштиану Роналду.
После этого матча «Ювентус» с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Кальяри» с 10 очками — на 11-й строчке.
Чемпионат Италии. Серия А
8-й тур
«Ювентус» — «Кальяри» — 2:0 (2:0)
Голы: Криштиану Роналду, 38 (1:0). Криштиану Роналду, 42 (2:0).
«Ювентус»: Буффон, Данилу (Алекс Сандру, 86), де Лигт, Мерих Демирал, Рабьо (Маккенни, 69), Артур (Бентанкур, 85), Криштиану Роналду, Куадрадо, Мората (Дибала, 69), Бернардески, Кулушевски (Кьеза, 86).
«Кальяри»: Краньо, Клаван (Карбони, 70), Пизакане, Дзаппа, Трипальделли (Соттиль, 46), Валюкевич, Жоау Педру, Рог, Марин (Калигара, 71), Симеоне (Олива, 81), Унас (Паволетти, 81).
Предупреждения: Рабьо, 33. Трипальделли, 35. Данилу, 53. Артур, 54. Соттиль, 74.
Судья: Мареска (Италия).
21 ноября. Турин. Стадион «Алльянц».
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