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Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Кальяри»

00:42
21 ноября. Турин. &quot;Ювентус&quot; - &quot;Кальяри&quot; 2:0. Роналду оформил дубль. Фото AFP
21 ноября. Турин. &quot;Ювентус&quot; - &quot;Кальяри&quot; 2:0. Роналду оформил дубль. Фото AFP
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«Ювентус» в матче 8-го тура чемпионата Италии обыграл «Кальяри» со счетом 2:0.

Дубль на счету форварда Криштиану Роналду.

После этого матча «Ювентус» с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Кальяри» с 10 очками — на 11-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

8-й тур

«Ювентус» — «Кальяри» — 2:0 (2:0)

Голы: Криштиану Роналду, 38 (1:0). Криштиану Роналду, 42 (2:0).

«Ювентус»: Буффон, Данилу (Алекс Сандру, 86), де Лигт, Мерих Демирал, Рабьо (Маккенни, 69), Артур (Бентанкур, 85), Криштиану Роналду, Куадрадо, Мората (Дибала, 69), Бернардески, Кулушевски (Кьеза, 86).

«Кальяри»: Краньо, Клаван (Карбони, 70), Пизакане, Дзаппа, Трипальделли (Соттиль, 46), Валюкевич, Жоау Педру, Рог, Марин (Калигара, 71), Симеоне (Олива, 81), Унас (Паволетти, 81).

Предупреждения: Рабьо, 33. Трипальделли, 35. Данилу, 53. Артур, 54. Соттиль, 74.

Судья: Мареска (Италия).

21 ноября. Турин. Стадион «Алльянц».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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