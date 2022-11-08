Маккенни и Паредес получили повреждения после матча с «Интером»
«Ювентус» из-за повреждений не может рассчитывать еще на несколько игроков, сообщает пресс-служба клуба.
После победы над «Интером» (2:0) туринцы потеряли Уэстона Маккенни и Леандро Паредеса. Оба игрока частично принимали участие в общекомандной тренировке.
Еще один травмированный Мойзе Кин по сообщениям пресс-службы клуба должен вернуться в строй во вторник.
До сих пор неизвестно, когда вернется в строй нападающий Душан Влахович, который восстанавливается после травмы паха.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
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|13
|11
|2
|0
|32-10
|35
|
2
|Милан
|13
|9
|2
|2
|27-14
|29
|
3
|Лацио
|13
|8
|3
|2
|25-8
|27
|
4
|Аталанта
|13
|8
|3
|2
|19-10
|27
|
5
|Ювентус
|13
|7
|4
|2
|20-7
|25
|
6
|Рома
|13
|8
|1
|4
|16-12
|25
|
7
|Интер
|13
|8
|0
|5
|25-19
|24
|
8
|Удинезе
|13
|6
|5
|2
|21-13
|23
|
9
|Салернитана
|13
|4
|5
|4
|18-19
|17
|
10
|Торино
|13
|5
|2
|6
|13-16
|17
|
11
|Болонья
|13
|4
|4
|5
|16-19
|16
|
12
|Фиорентина
|13
|4
|4
|5
|15-17
|16
|
13
|Сассуоло
|13
|4
|3
|6
|14-18
|15
|
14
|Эмполи
|13
|3
|5
|5
|10-17
|14
|
15
|Монца
|13
|4
|1
|8
|13-21
|13
|
16
|Лечче
|13
|1
|6
|6
|10-16
|9
|
17
|Специя
|13
|2
|3
|8
|11-24
|9
|
18
|Сампдория
|13
|1
|3
|9
|6-23
|6
|
19
|Кремонезе
|13
|0
|6
|7
|11-24
|6
|
20
|Верона
|13
|1
|2
|10
|11-26
|5
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37 тур
38 тур
|8.11
|20:30
|
Наполи – Эмполи
|- : -
|8.11
|20:30
|
Специя – Удинезе
|- : -
|8.11
|22:45
|
Кремонезе – Милан
|- : -
|9.11
|20:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|9.11
|20:30
|
Сассуоло – Рома
|- : -
|9.11
|22:45
|
Фиорентина – Салернитана
|- : -
|9.11
|22:45
|
Интер – Болонья
|- : -
|9.11
|22:45
|
Торино – Сампдория
|- : -
|10.11
|20:30
|
Верона – Ювентус
|- : -
|10.11
|22:45
|
Лацио – Монца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|8
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|12
|1
|4
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|11
|1
|3
|
|
Никола Ровелла
Монца, Ювентус
|11
|1
|3
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