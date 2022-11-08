Маккенни и Паредес получили повреждения после матча с «Интером»

«Ювентус» из-за повреждений не может рассчитывать еще на несколько игроков, сообщает пресс-служба клуба.

После победы над «Интером» (2:0) туринцы потеряли Уэстона Маккенни и Леандро Паредеса. Оба игрока частично принимали участие в общекомандной тренировке.

Еще один травмированный Мойзе Кин по сообщениям пресс-службы клуба должен вернуться в строй во вторник.

До сих пор неизвестно, когда вернется в строй нападающий Душан Влахович, который восстанавливается после травмы паха.