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Сегодня, 07:31

Маккенни и Паредес получили повреждения после матча с «Интером»

Руслан Минаев
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«Ювентус» из-за повреждений не может рассчитывать еще на несколько игроков, сообщает пресс-служба клуба.

После победы над «Интером» (2:0) туринцы потеряли Уэстона Маккенни и Леандро Паредеса. Оба игрока частично принимали участие в общекомандной тренировке.

Еще один травмированный Мойзе Кин по сообщениям пресс-службы клуба должен вернуться в строй во вторник.

До сих пор неизвестно, когда вернется в строй нападающий Душан Влахович, который восстанавливается после травмы паха.

Леандро Паредес
Мойзе Кин
ФК Ювентус
0
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 Наполи 13 11 2 0 32-10 35
2
 Милан 13 9 2 2 27-14 29
3
 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
4
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
5
 Ювентус 13 7 4 2 20-7 25
6
 Рома 13 8 1 4 16-12 25
7
 Интер 13 8 0 5 25-19 24
8
 Удинезе 13 6 5 2 21-13 23
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 13 5 2 6 13-16 17
11
 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
12
 Фиорентина 13 4 4 5 15-17 16
13
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
14
 Эмполи 13 3 5 5 10-17 14
15
 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
17
 Специя 13 2 3 8 11-24 9
18
 Сампдория 13 1 3 9 6-23 6
19
 Кремонезе 13 0 6 7 11-24 6
20
 Верона 13 1 2 10 11-26 5
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35 тур
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38 тур
8.11 20:30
Наполи – Эмполи
 - : -
8.11 20:30
Специя – Удинезе
 - : -
8.11 22:45
Кремонезе – Милан
 - : -
9.11 20:30
Лечче – Аталанта
 - : -
9.11 20:30
Сассуоло – Рома
 - : -
9.11 22:45
Фиорентина – Салернитана
 - : -
9.11 22:45
Интер – Болонья
 - : -
9.11 22:45
Торино – Сампдория
 - : -
10.11 20:30
Верона – Ювентус
 - : -
10.11 22:45
Лацио – Монца
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 8
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 12 1 4
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 11 1 3
Никола Ровелла

Никола Ровелла

Монца, Ювентус

 11 1 3
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