«Ювентус» из-за коронавируса будет пускать болельщиков на стадион по месту жительства

«Ювентус» объявил об ужесточении правил допуска на стадион команды. На ответный матч 1/2 финала Кубка Италии против «Милана» туринцы пустят болельщиков по документам, удостоверяющим место жительства.

Причиной стала эпидемия коронавируса в Италии. Игру 4 марта против «россонери» могут посетить все зрители, кроме жителей ряда регионов, где наблюдаются вспышки заболеваний. Если у стюардов возникнут сомнения по поводу места проживания фаната, его могут не допустить на матч.

Ранее из-за эпидемии коронавируса был перенесен ряд спортивных состязаний, включая матч чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Интером».