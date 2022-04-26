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Сегодня, 10:25

«Ювентус» интересуется защитником «Хоффенхайма» Раумом

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ювентус» интересуется защитником «Хоффенхайма» Давидом Раумом, сообщает Goal.

По данным источника, итальянский клуб считает, что 24-летний немец подходит стилю главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри. Сделка может состояться в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Раум забил 3 гола и отдал 11 результативных передач в 32 матчах за «Хоффенхайм». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

Футбол
ФК Хоффенхайм
ФК Ювентус
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 Интер 33 21 9 3 71-26 72
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 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
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 Рома 34 17 7 10 55-40 58
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 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
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 Специя 34 9 6 19 34-59 33
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 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
17
 Кальяри 34 6 10 18 31-62 28
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 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
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 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
27.04 19:00
Фиорентина – Удинезе
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 26
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Душан Влахович

Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Доменико Берарди

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 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

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Специя

 28 1 6
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