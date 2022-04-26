«Ювентус» интересуется защитником «Хоффенхайма» Раумом

«Ювентус» интересуется защитником «Хоффенхайма» Давидом Раумом, сообщает Goal.

По данным источника, итальянский клуб считает, что 24-летний немец подходит стилю главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри. Сделка может состояться в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Раум забил 3 гола и отдал 11 результативных передач в 32 матчах за «Хоффенхайм». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.