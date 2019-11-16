Полузащитник «Валенсии» Ферран Торрес входит в сферу интересов «Ювентуса». Итальянский клуб заинтересован в подписании 19-летнего испанца, сообщает Corriere dello Sport.

В апреле Торрес подписал новый контракт с «Валенсией» до лета 2021 года. В договоре прописаны отступные в размере 100 миллионов евро.

В этом сезоне полузащитник сыграл 12 матчей чемпионате Испании, забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу.

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