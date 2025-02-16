«Ювентус» — «Интер»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Ювентус» и «Интер» встретятся в матче 25-го тура итальянской серии А в воскресенье, 16 февраля. Игра пройдет на стадионе «Альянц» в Турине, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру будут показывать канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск».

Ключевые события встречи «Ювентуса» и «Интера» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур.

16 февраля 2025, 22:45. Алльянц (Турин)

«Ювентус» находится на пятом месте в серии А с 43 очками в 24 турах. «Интер» располагается на второй строчке турнирной таблицы с 54 очками и может обогнать «Наполи» в случае победы. Встреча команд из Турина и Милана в первом круге завершилась вничью (4:4).