Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 00:36

«Интер» в дополнительное время обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии

Читать «СЭ» в
«Ювентус» — «Интер» — 2:4.
Фото Global Look Press

«Интер» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии — 4:2 после д.в.

В составе туринцев забивали Алекс Сандро и Душан Влахович. У «Интера» в основное время отличились Николо Барелла и Хакан Чалханоглу. В первом дополнительном тайме Иван Перишич забил два гола в течение четырех минут.

На 104-й минуте встречи главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил прямую красную карточку.

«Интер» впервые в истории провел дополнительное время в кубковом финале.

Для миланского клуба это восьмая победа в Кубке Италии.

В финале Суперкубка страны «нерадзурри» сыграют с «Миланом» или «Ювентусом».

Кубок Италии

Финал

«Ювентус» — «Интер» — 2:4 д.в. (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Барелла, 6 (0:1). Алекс Сандру, 50 (1:1). Влахович, 52 (2:1). Хакан Чалханоглу, 80 — с пенальти (2:2). Перишич, 99 — с пенальти (2:3). Перишич, 102 (2:4).

«Ювентус»: Перин, Кьеллини (Артур, 84), Данилу (Мората, 41), Алекс Сандру (Пеллегрини, 90), де Лигт, Рабьо, Закария (Бонуччи, 67), Куадрадо, Дибала (Кин, 100), Бернардески (Локателли, 67), Влахович.

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Димарко, 63. Бастони, 116), де Врей, Д`Амброзио (Дюмфрис, 63), Шкриньяр, Брозович, Хакан Чалханоглу (Видаль, 90+1), Барелла, Джеко (Корреа, 63), Перишич, Мартинес (Санчес, 90+1).

Предупреждения: Брозович, 55. Локателли, 90+2. Видаль, 119.

Судья: Валери (Италия).

11 мая. Рим. Стадион Олимпийский.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гимнастка из СССР хочет на девятую Олимпиаду в 49 лет
Клаудиньо, Агаларов и «никто». Эксперты выбрали лучшего футболиста уходящего сезона в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер» впервые в истории проведет дополнительное время в финале Кубка Италии
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 36 24 8 4 64-31 80
2
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 36 17 8 11 55-42 59
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
9
 Верона 36 14 10 12 62-55 52
10
 Торино 36 12 11 13 45-38 47
11
 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
12
 Удинезе 36 10 14 12 55-55 44
13
 Болонья 36 11 10 15 42-52 43
14
 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
15
 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
16
 Специя 36 9 6 21 38-66 33
17
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
18
 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
19
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 - : -
14.05 19:00
Верона – Торино
 - : -
14.05 19:00
Удинезе – Специя
 - : -
14.05 21:45
Рома – Венеция
 - : -
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 - : -
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 - : -
15.05 19:00
Милан – Аталанта
 - : -
15.05 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
16.05 19:30
Сампдория – Фиорентина
 - : -
16.05 21:45
Ювентус – Лацио
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 27 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 27 1 10
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости