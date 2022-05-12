«Интер» в дополнительное время обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии

«Интер» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии — 4:2 после д.в.

В составе туринцев забивали Алекс Сандро и Душан Влахович. У «Интера» в основное время отличились Николо Барелла и Хакан Чалханоглу. В первом дополнительном тайме Иван Перишич забил два гола в течение четырех минут.

На 104-й минуте встречи главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил прямую красную карточку.

«Интер» впервые в истории провел дополнительное время в кубковом финале.

Для миланского клуба это восьмая победа в Кубке Италии.

В финале Суперкубка страны «нерадзурри» сыграют с «Миланом» или «Ювентусом».

Кубок Италии

Финал

«Ювентус» — «Интер» — 2:4 д.в. (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Барелла, 6 (0:1). Алекс Сандру, 50 (1:1). Влахович, 52 (2:1). Хакан Чалханоглу, 80 — с пенальти (2:2). Перишич, 99 — с пенальти (2:3). Перишич, 102 (2:4).

«Ювентус»: Перин, Кьеллини (Артур, 84), Данилу (Мората, 41), Алекс Сандру (Пеллегрини, 90), де Лигт, Рабьо, Закария (Бонуччи, 67), Куадрадо, Дибала (Кин, 100), Бернардески (Локателли, 67), Влахович.

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Димарко, 63. Бастони, 116), де Врей, Д`Амброзио (Дюмфрис, 63), Шкриньяр, Брозович, Хакан Чалханоглу (Видаль, 90+1), Барелла, Джеко (Корреа, 63), Перишич, Мартинес (Санчес, 90+1).

Предупреждения: Брозович, 55. Локателли, 90+2. Видаль, 119.

Судья: Валери (Италия).

11 мая. Рим. Стадион Олимпийский.