«Интер» в дополнительное время обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии
«Интер» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии — 4:2 после д.в.
В составе туринцев забивали Алекс Сандро и Душан Влахович. У «Интера» в основное время отличились Николо Барелла и Хакан Чалханоглу. В первом дополнительном тайме Иван Перишич забил два гола в течение четырех минут.
На 104-й минуте встречи главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил прямую красную карточку.
«Интер» впервые в истории провел дополнительное время в кубковом финале.
Для миланского клуба это восьмая победа в Кубке Италии.
В финале Суперкубка страны «нерадзурри» сыграют с «Миланом» или «Ювентусом».
Кубок Италии
Финал
«Ювентус» — «Интер» — 2:4 д.в. (0:1, 2:1, 0:2)
Голы: Барелла, 6 (0:1). Алекс Сандру, 50 (1:1). Влахович, 52 (2:1). Хакан Чалханоглу, 80 — с пенальти (2:2). Перишич, 99 — с пенальти (2:3). Перишич, 102 (2:4).
«Ювентус»: Перин, Кьеллини (Артур, 84), Данилу (Мората, 41), Алекс Сандру (Пеллегрини, 90), де Лигт, Рабьо, Закария (Бонуччи, 67), Куадрадо, Дибала (Кин, 100), Бернардески (Локателли, 67), Влахович.
«Интер»: Ханданович, Дармиан (Димарко, 63. Бастони, 116), де Врей, Д`Амброзио (Дюмфрис, 63), Шкриньяр, Брозович, Хакан Чалханоглу (Видаль, 90+1), Барелла, Джеко (Корреа, 63), Перишич, Мартинес (Санчес, 90+1).
Предупреждения: Брозович, 55. Локателли, 90+2. Видаль, 119.
Судья: Валери (Италия).
11 мая. Рим. Стадион Олимпийский.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|36
|24
|8
|4
|64-31
|80
|
2
|Интер
|36
|23
|9
|4
|78-31
|78
|
3
|Наполи
|36
|22
|7
|7
|68-31
|73
|
4
|Ювентус
|36
|20
|9
|7
|55-33
|69
|
5
|Лацио
|36
|18
|8
|10
|72-53
|62
|
6
|Рома
|36
|17
|8
|11
|55-42
|59
|
7
|Фиорентина
|36
|18
|5
|13
|56-47
|59
|
8
|Аталанта
|36
|16
|11
|9
|65-45
|59
|
9
|Верона
|36
|14
|10
|12
|62-55
|52
|
10
|Торино
|36
|12
|11
|13
|45-38
|47
|
11
|Сассуоло
|36
|12
|11
|13
|61-62
|47
|
12
|Удинезе
|36
|10
|14
|12
|55-55
|44
|
13
|Болонья
|36
|11
|10
|15
|42-52
|43
|
14
|Эмполи
|36
|9
|10
|17
|48-69
|37
|
15
|Сампдория
|36
|9
|6
|21
|42-59
|33
|
16
|Специя
|36
|9
|6
|21
|38-66
|33
|
17
|Кальяри
|36
|6
|11
|19
|33-65
|29
|
18
|Салернитана
|36
|7
|9
|20
|32-73
|29
|
19
|Дженоа
|36
|4
|16
|16
|27-56
|28
|
20
|Венеция
|36
|6
|7
|23
|33-68
|25
|14.05
|16:00
|
Эмполи – Салернитана
|- : -
|14.05
|19:00
|
Верона – Торино
|- : -
|14.05
|19:00
|
Удинезе – Специя
|- : -
|14.05
|21:45
|
Рома – Венеция
|- : -
|15.05
|13:30
|
Болонья – Сассуоло
|- : -
|15.05
|16:00
|
Наполи – Дженоа
|- : -
|15.05
|19:00
|
Милан – Аталанта
|- : -
|15.05
|21:45
|
Кальяри – Интер
|- : -
|16.05
|19:30
|
Сампдория – Фиорентина
|- : -
|16.05
|21:45
|
Ювентус – Лацио
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|10
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|9
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|27
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|27
|1
|10
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|27
|1
|10