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«Ювентус» обыграл «Интер» и поднялся на пятое место чемпионате Италии

Сергей Разин
корреспондент
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6 ноября. «Ювентус» — «Интер» (2:0).
Фото AFP

«Ювентус» в матче 13-го тура чемпионата Италии обыграл «Интер» со счетом 2:0.

Отличились Адриен Рабьо и Николо Фаджоли. На 63-й минуте ВАР отменил гол туринцев из-за игры рукой.

«Ювентус» обыграл «Интер» впервые с мая 2021 года.

После этого матча «Ювентус» с 25 очками поднялся на пятое место в серии А, «Интер» с 24 очками — на седьмой строчке.

Италия. Серия А. 13-й тур
06 нояб, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:0
Интер

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⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 2
Интер 0
Матч завершен

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Серия А: «Рома» проиграла «Лацио», «Ювентус» победил «Интер» и другие матчи 13-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 13 11 2 0 32-10 35
2
 Милан 13 9 2 2 27-14 29
3
 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
4
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
5
 Ювентус 13 7 4 2 20-7 25
6
 Рома 13 8 1 4 16-12 25
7
 Интер 13 8 0 5 25-19 24
8
 Удинезе 13 6 5 2 21-13 23
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 13 5 2 6 13-16 17
11
 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
12
 Фиорентина 13 4 4 5 15-17 16
13
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
14
 Эмполи 13 3 5 5 10-17 14
15
 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
17
 Специя 13 2 3 8 11-24 9
18
 Сампдория 13 1 3 9 6-23 6
19
 Кремонезе 13 0 6 7 11-24 6
20
 Верона 13 1 2 10 11-26 5
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4.11 22:45
Удинезе – Лечче
 1 : 1
5.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
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Салернитана – Кремонезе
 2 : 2
5.11 20:00
Аталанта – Наполи
 1 : 2
5.11 22:45
Милан – Специя
 2 : 1
6.11 14:30
Болонья – Торино
 2 : 1
6.11 17:00
Монца – Верона
 2 : 0
6.11 17:00
Сампдория – Фиорентина
 0 : 2
6.11 20:00
Рома – Лацио
 0 : 1
6.11 22:45
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Удинезе

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Мариу Руй

Наполи

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Лечче

 12 1 4
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Неуэн Перес

Удинезе

 11 1 3
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 11 1 3
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