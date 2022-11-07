«Ювентус» обыграл «Интер» и поднялся на пятое место чемпионате Италии

«Ювентус» в матче 13-го тура чемпионата Италии обыграл «Интер» со счетом 2:0.

Отличились Адриен Рабьо и Николо Фаджоли. На 63-й минуте ВАР отменил гол туринцев из-за игры рукой.

«Ювентус» обыграл «Интер» впервые с мая 2021 года.

После этого матча «Ювентус» с 25 очками поднялся на пятое место в серии А, «Интер» с 24 очками — на седьмой строчке.