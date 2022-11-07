«Ювентус» обыграл «Интер» и поднялся на пятое место чемпионате Италии
«Ювентус» в матче 13-го тура чемпионата Италии обыграл «Интер» со счетом 2:0.
Отличились Адриен Рабьо и Николо Фаджоли. На 63-й минуте ВАР отменил гол туринцев из-за игры рукой.
«Ювентус» обыграл «Интер» впервые с мая 2021 года.
После этого матча «Ювентус» с 25 очками поднялся на пятое место в серии А, «Интер» с 24 очками — на седьмой строчке.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|13
|11
|2
|0
|32-10
|35
|
2
|Милан
|13
|9
|2
|2
|27-14
|29
|
3
|Лацио
|13
|8
|3
|2
|25-8
|27
|
4
|Аталанта
|13
|8
|3
|2
|19-10
|27
|
5
|Ювентус
|13
|7
|4
|2
|20-7
|25
|
6
|Рома
|13
|8
|1
|4
|16-12
|25
|
7
|Интер
|13
|8
|0
|5
|25-19
|24
|
8
|Удинезе
|13
|6
|5
|2
|21-13
|23
|
9
|Салернитана
|13
|4
|5
|4
|18-19
|17
|
10
|Торино
|13
|5
|2
|6
|13-16
|17
|
11
|Болонья
|13
|4
|4
|5
|16-19
|16
|
12
|Фиорентина
|13
|4
|4
|5
|15-17
|16
|
13
|Сассуоло
|13
|4
|3
|6
|14-18
|15
|
14
|Эмполи
|13
|3
|5
|5
|10-17
|14
|
15
|Монца
|13
|4
|1
|8
|13-21
|13
|
16
|Лечче
|13
|1
|6
|6
|10-16
|9
|
17
|Специя
|13
|2
|3
|8
|11-24
|9
|
18
|Сампдория
|13
|1
|3
|9
|6-23
|6
|
19
|Кремонезе
|13
|0
|6
|7
|11-24
|6
|
20
|Верона
|13
|1
|2
|10
|11-26
|5
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37 тур
38 тур
|4.11
|22:45
|
Удинезе – Лечче
|1 : 1
|5.11
|17:00
|
Эмполи – Сассуоло
|1 : 0
|5.11
|17:00
|
Салернитана – Кремонезе
|2 : 2
|5.11
|20:00
|
Аталанта – Наполи
|1 : 2
|5.11
|22:45
|
Милан – Специя
|2 : 1
|6.11
|14:30
|
Болонья – Торино
|2 : 1
|6.11
|17:00
|
Монца – Верона
|2 : 0
|6.11
|17:00
|
Сампдория – Фиорентина
|0 : 2
|6.11
|20:00
|
Рома – Лацио
|0 : 1
|6.11
|22:45
|
Ювентус – Интер
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|8
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|12
|1
|4
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|11
|1
|3
|
|
Никола Ровелла
Монца, Ювентус
|11
|1
|3
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