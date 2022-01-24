«Ювентус» и Влахович согласовали условия личного контракта

«Ювентус» готов подписать Влаховича в ближайшее время

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович в ближайшее время может стать игроком «Ювентуса», сообщает La Gazetta dello Sport.

По данным источника, клуб согласовал с 21-летним футболистом условия личного контракта. Сам форвард хочет играть в новой команде уже в этом месяце.

Сообщалось также, что игроком интересуется «Арсенал», но Влахович хочет выступать за «Ювентус». Клуб готов платить сербу 7 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов заплатить за форварда 35 миллионов евро. «Арсенал» сделал предложение в размере 70 миллионов евро за 21-летнего игрока.

В текущем сезоне Влахович сыграл 24 матча за «Фиорентину», забил 20 голов и отдал четыре передачи.