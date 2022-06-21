«Ювентус» и «Валенсия» проявляют интерес к Джеко

Нападающий «Интера» Эдин Джеко может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает инсайдер Николо Скира.

На 36-летнего форварда претендуют «Валенсия», которая уже запрашивала информацию о нем, и «Ювентус».

Его контракт с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года, зарплата игрока составляет 5,5 миллиона евро в год без учета бонусов.

В завершившемся сезоне Джеко принял участие в 49 матчах во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 10 результативных передач.